CHAREST, Joseph



Au CHSLD du Piedmont, le 28 juin 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé Joseph Charest, époux de feu Renée Champagne.Il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Diane Girard), Christiane et Denis (Sylvie Lévesque), ses petits-enfants: Marc-André, Anne-Marie, Frédéric, Étienne et Christophe. ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs et autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 6 juillet à compter de 13 heures, la liturgie se tiendra à 15 heures.450-589-9911www.complexefunerairejeancomtois.ca