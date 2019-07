RIVEST, Yvette (née Racette)



À Terrebonne, le 1er juillet, à l'âge de 96 ans est décédée, Madame Yvette Racette Rivest, épouse de feu Monsieur Alain Rivest.Elle laisse dans le deuil sa fille Perle (Diane), ses petits-enfants, ses soeurs Jacqueline et Jeannine, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 5 juillet à partir de 10h et les funérailles suivront à 15h en l'église de La Purification (445 Notre-Dame, Repentigny). L'inhumation aura lieu au cimetière de la paroisse.Au lieu de fleurs, un don pour l'Association pulmonaire du Québec serait apprécié.