CLÉMENT, Conrad



À Mercier, le 21 juin 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Conrad Clément.Il laisse dans le deuil sa fille Catherine, son fils Simon, ses frères et soeurs, ses deux petits-enfants, ainsi qu'autres parents et amis.La famille et ses proches vous accueilleront le samedi 6 juillet 2019 à compter de 13h à 17h à la:MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.caUne liturgie de la Parole aura lieu à la chapelle du salon à 17h.