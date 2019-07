LAPOINTE, Claire



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 26 juin 2019, est décédée à l'âge de 80 ans, madame Claire Lapointe.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lyne (André), Carole (Jacques) et Pierre (Gertrude), ses petits-enfants Audrey-Kym, Patrycya, Katheryne, Kevin, Maxime et David, sa soeur Murielle, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 juillet 2019, de 13h30 à 17h à laLes funérailles seront célébrées le dimanche 7 juillet à 17h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hopital Pierre-Boucher.La famille tient à remercier les membres des équipes de soins intensifs et palliatifs qui ont pris soin de Claire.