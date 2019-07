LEDUC, Jean-Denis



À Salaberry-de-Valleyfield, le 27 juin 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Jean-Denis Leduc, époux de Mme Mariette Maheu, résidant à Saint-Timothée.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Céline (Yvon), Guylaine (Sébastien) et Michel (Caroline), ses petits-enfants Marie-Claudel (Nicolas), Ludovic, Alexia, Justin et Nolan, ses frères et soeurs Jeannine, Roger, Madeleine et feu Lucien, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.Exposé le vendredi 12 juillet de 14h à 17h et 19h à 22h et le samedi 13 juillet de 11h à 13h auSALABERRY-DE-VALLEYFIELD(450) 373-3636 www.jalarin.comLes funérailles auront lieu le samedi 13 juillet à 13h30 en l'église Saint-Timothée, 91, rue Saint-Laurent, Salaberry-de-Valleyfield. Inhumation au Cimetière de Saint-Timothée.