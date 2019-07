FORGET (née ROY)

Madeleine



À Montréal, le 1er juillet 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Madeleine Roy, épouse de feu André Forget.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre, Yolaine, Luc et France, ses deux petits-enfants Jennifer et Mathieu, sa soeur Lucille Roy (Georges-Etienne Bondu), ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexele dimanche 7 juillet dès 13h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 16h30 au même endroit.