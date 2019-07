MILOT, Gilles



Hé bien c'est fait, j'ai quitté pour l'infini le 30 mai dernier à 10h30, accompagné de mon épouse Isabelle présente dans tous les moments.Mon corps m'a torturé pendant des années et maintenant c'est fini. J'ai laissé l'angoisse, la maladie et la souffrance pour le repos.Isabelle Dubois mon épouse, ma fille Sylvie, mon gendre Jean Laverdière et mon petit-fils adoré Vincent Milot Laverdière m'ont soutenu durant mon agonie, merci.Merci aux amis proches qui se sont montrés indulgents en tout temps. Je laisse parents et connaissances de vie derrière moi.Il n'y aura pas de funérailles, ni de rencontres, selon mes voeux.Seule une pensée dans votre coeur fera l'affaire pour m'aider dans mon grand voyage.Salut !