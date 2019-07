ST-AMOUR, Gisèle

(née Grisé)



À Laval, le 21 juin, est décédée à l'âge de 94 ans, Gisèle Grisé, épouse de feu Jacques St-Amour.Elle laisse dans le deuil ses fils Alain (Suzie Falardeau), Bernard et Pierre (Hélène Beaudoin), ainsi que ses petites-filles Ariane et Isabelle.La famille tient à souligner la qualité des soins qui lui ont été dispensés par le personnel de la Cité de la Santé de Laval durant son hospitalisation.Les funérailles seront célébrées dans la plus stricte intimité.