BARIL, Claudette



De Ville St-Gabriel, le 27 juin 2019, à l'âge de 80 ans est décédée accidentellement Madame Claudette Baril, fille de (feu) Philiberthe Frappier et de (feu) Edmond Baril. Elle était l'épouse de (feu) Gérald Doyle.La défunte laisse dans le deuil ses enfants : Gaétan Doyle (Marie-Josée Lanoue), François Doyle (Manon Girard), Edyth Doyle (Gilles Jacques), Lynda Doyle (Charles Rocheleau), ses petits-enfants : Marilyn (Nicolas Bergeron), Guillaume (Geneviève Desrochers), Alexandra (Pierre St-Jean Gingras), Marjorie (Carolin Bayard), Marie-Michelle (Olivier Morin), Karina (Samuel Brousseau) et son arrière-petite-fille Constance Doyle, ses frères et soeurs : Jeannine Baril (Paul Laforge), Denise Baril (Eugène Brazeau), Françoise Baril (Claude Goyette), (feu) Jean-René Baril (Anita Beausoleil), (feu) Robert Baril (Florence Dubé), (feu) Marcel Baril (Maryse Gervais), sa belle-famille : Lucien Doyle ((feu) Pierrette Bibeau), (feu) Jeannine Doyle (Bernard Cormier), (feu) René Doyle (Thérèse Poirier et son conjoint Nelson Pothier), Pauline Doyle (Laurent Lapierre), Colette Doyle, (feu) Brigitte Doyle, Yvette Doyle (Maurice Duplessis), Mario Doyle ((feu) Françoise Charbonneau), Chantal Doyle (Richard Lefebvre), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera à la:BERNARD LONGPRÉ INC.171 RUE DEQUOYVILLE ST-GABRIEL, J0K 2N0pour recevoir vos marques de sympathie, le vendredi 5 juillet 2019, de 14 heures à 17 heures, de 19 heures à 22 heures et le samedi 6 juillet de 9 heures à 11 heures. La liturgie de la Parole aura lieu à 11 heures, en la chapelle du salon et sera suivie de l'inhumation au cimetière de Ville St-Gabriel.