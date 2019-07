CORRIVEAU, André C.A.



À la Maison de soins palliatifs Source Bleue, le 28 juin 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé André Corriveau C.A., époux de feu Ginette Poulin.Il laisse dans le deuil ses enfants Manon (Jacques Desormiers), Josée (Serge Gauvin) et Bernard (Cynthia Boivin-Lapointe); ses petits-enfants; sa soeur Lise, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Jardin Urgel Bourgie, 8145 chemin de Chambly, St-Hubert (au sud de l'autoroute 30, sortie 73).La cérémonie aura lieu le samedi 6 juillet 2019 à 15h, en la chapelle du complexe.Des dons à la Maison de soins palliatifs Source Bleue seraient appréciés.Heures des visites: vendredi, 5 juillet 2019 de 19h à 21h et samedi le 6 juillet 2019 de 11h à 15h.