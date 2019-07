ST-GERMAIN, Benoit



Le 15 juin 2019, à l'âge de 48 ans, est décédé M. Benoit St-Germain, de Laval. Il était le conjoint Roseline Doré et le fils de Jacques et Louise St-Germain.Outre sa conjointe et ses parents, il laisse dans le deuil sa soeur Audrey St-Germain (Yannick Rinfret), ses tantes et ses oncles Guy St-Germain, Marthe St-Germain (feu Claude Grandchamps), Ghislaine St-Germain (feu Émile St-Amour) et Pierre St-Germain (Claire Therrien), ses oncles, ses cousins et cousines, ses amis proches Sylvain Vandelar et Stéphane Boucher, autres parents et amis.La famille de M. St-Germain vous accueillera le vendredi 5 juillet de 19h à 22h et samedi à compter de 9h au:1077 RUE LÉPINE, JOLIETTEwww.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée à la chapelle du centre funéraire le samedi 6 juillet à 11h.En guise de témoignages de sympathie des dons pour la Fondation pour la santé du nord de Lanaudière (à l'attention du Centre de réadaptation en dépendance) seraient appréciés.