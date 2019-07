DUBUC BOURGET, Madeleine



12-12-1933 28-06-2019À Mercier, le 28 juin 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Madeleine Dubuc (Bourget), épouse de feu M. Réal Bourget.Elle laisse dans le deuil ses filles France (Mario), Manon (Gilles), son fils Alain (Isabelle) ses cinq petits-enfants, Sarah, Vincent, Alex, Valérie et Karine, une arrière-petite-fille Laurence, ses deux soeurs Ginette (André) et Pierrette (Laurent), ainsi qu'autres parents et amis.La famille et ses proches vous accueilleront vendredi le 5 juillet 2019 de 13h à 17h30, à la:MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAIS, MERCIERwww@rfmtheriault.caTélécopieur : 450-691-4612Une liturgie de la Parole aura lieu à la chapelle du salon à 17h30.À la demande de la famille des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés et non des fleurs.