DUVAL, Rhéal



À Mercier, le 24 juin 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Rhéal Duval, époux de feu Mme Thérèse-Laurette Golden.Il laisse dans le deuil ses enfants Rhéa (Réal), Roger, Serge (Jacinthe), Raymond et Marie-Paule (Yvon), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recvra les condoléances le dimanche 7 juillet 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le lundi 8 juillet à compter de 9h à la:MICHEL THÉRIAULT INC.4 RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.caUne liturgie de la Parole aura lieu à la chapelle du salon lundi à 12h. Inhumation au cimetière Chanoine Aimé-Pilon de Ste-Martine.