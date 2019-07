THIBAULT, Aldéo



De St-Rémi, autrefois de St-Urbain-Premier, est décédé le 28 juin 2019, à l'âge de 83 ans, M. Aldéo Thibault, époux de Mme Marielle Hébert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel, Julie, ses petits-enfants Édouard, Thomas, Victor, Jade et Cédrik, sa soeur Julienne, ses deux belles-soeurs Luce et Lucille, son grand ami Jean-Paul ainsi que plusieurs parents et amis.Il a été confié à:Tél. 450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le vendredi 5 juillet 2019 de 18h00 à 21h00. Les funérailles auront lieu en l'Église de St-Rémi, 840, rue Notre-Dame, St-Rémi, le samedi 6 juillet 2019 à 11h00.