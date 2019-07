GRAVELLE, Vernon



À Beauharnois, le 28 juin 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Vernon Gravelle, époux de Mme Béatrice Paradis.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Robert (Sophie) et Nicole (Alain) ainsi que ses petits-enfants : Catherine et Philippe.Il laisse également sa soeur Gladys, sa belle-soeur Adrienne, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Sa famille accueillera parents et amis le vendredi 5 juillet 2019 de 11h30 à 13h45 au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Les funérailles seront célébrées le vendredi 5 juillet 2019 à 14h en l'église St-Clément de Beauharnois (183, chemin St-Louis). L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer. www.cancer.ca