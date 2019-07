GASCON, Cécile

(née Laporte)



À Montréal (native de Ste-Thérèse), le 1er juillet 2019, à l'âge de 92 ans est décédée Mme Cécile Laporte, épouse de feu Marcel Gascon.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Denis et Christiane Gascon ainsi que sa petite-fille Élisabeth (René-James) et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le lundi 8 juillet dès 9h30 en l'église de Sainte-Thérèse d'Avila, suivi des funérailles à 10h et de l'inhumation au cimetière paroissial.Sous la direction de:(450) 473-5934