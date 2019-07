Nos voisins sont nos voisins, l’on peut en aimer plusieurs sans aimer leur chef.

Cette année, j’ai eu l’occasion de voyager beaucoup aux États-Unis et je me suis aperçue de l’énorme changement dans leur cuisine et dans leur façon de se nourrir. Bien sûr, il y a toujours les grandes chaînes de hamburger et de nourriture rapide plus ou moins douteuse (existant également au Québec, ne l’oublions pas). Cependant, de jeunes chefs s’installent dans les petites villes, donnant ainsi de plus en plus accès à une restauration de type bistro un peu partout. Et bien sûr, il y a la cuisine dite traditionnelle avec ses saveurs simples et très souvent trop sucrées.

Pour leur fête nationale, les pêches étant très appréciées dans le sud du pays, je vous propose une tarte aux pêches pas tout à fait comme on la mange dans les Caroline (où ces juteux fruits sont présents partout). Enfin, une recette d’ailes de poulet comme on en mange partout dans notre pays voisin : ici, elles sont cuites au four avec une touche québécoise, un peu de sucre d’érable dans la sauce.

Si les voisins mangeaient ensemble plus souvent, il y aurait moins de discorde...

Bonne fête voisins !

Tarte aux pêches de Caroline Photo courtoisie Je donne à cette tarte le nom de l’État où j’ai mangé les pêches les plus délicieuses et les plus ensoleillées qui soient. Blanches ou jaunes, choisissez des pêches mûres, mais encore un peu fermes afin qu’elles ne s’écrasent pas à la cuisson. Portions : 6 | Préparation : 25 min | Cuisson : 50 min Ingrédients 2 abaisses de pâte brisée

3 c. à s. de fécule de pomme de terre

4 c. à s. de sucre d’érable

4 c. à s. de sucre

½ c. à t. de muscade râpée

½ c. à t. de cannelle moulue

1pincée de poivre blanc moulu

8 grosses pêches, pelées et en quartiers

2 c. à s. de beurre non salé en dés

1 œuf battu Méthode 1. Au rouleau à pâtisserie, étendre la pâte. Chemiser un plat à tarte profond d’une abaisse de pâte. Déposer la seconde abaisse sur une assiette. Réfrigérer le plat et l’assiette 20 minutes. 2. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 3. Dans un grand bol, mélanger la fécule, le sucre d’érable, le sucre, la muscade, la cannelle et le poivre. Ajouter les pêches et mélanger pour bien enrober les fruits. 4. Retirer la pâte du réfrigérateur. Déposer le mélange de pêches dans le plat à tarte. Parsemer de dés de beurre. Couvrir de la seconde abaisse de pâte. Badigeonner d’œuf battu et sceller les bords de la tarte. À l’aide d’un couteau, faire quelques incisions sur le dessus de la pâte. Cuire au four environ 50 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée et la garniture, bouillonnante. 5. Retirer le plat à tarte du four et laisser refroidir 10 minutes avant de servir.

Ailes de poulet, sauce à l’américaine Photo courtoisie

Plus on en mange, plus on les aime. Avec les sauces légèrement épicées aux saveurs d’agrumes et leur peau craquante, ces ailes de poulet sont parfaites pour un dimanche entre copains.

Portions : 4 | Préparation : 20 min | Cuisson : 1 h

Ingrédients

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 oignon finement haché

2 gousses d’ail pelées et écrasées

500 ml (2 tasses) de ketchup

2 c. à s. de sucre d'érable

250 ml (2 tasses) de bouillon de poulet chaud

250 ml (1 tasse) de jus d’orange

125 ml (½ tasse) de jus de pamplemousse

2 c. à s. de sauce soja légère

2 c. à s. de sauce Worcestershire

1 c. à s. de moutarde de Dijon

1 c. à t. de piment de Cayenne moulu

1 botte de persil haché

900 g (2 lb) d’ailes ou petits pilons de poulet

Méthode

1. Dans une casserole, faire chauffer l’huile d’olive. Ajouter l’oignon et l’ail. Faire revenir à feu moyen 4 minutes. Ajouter le ketchup, le sucre d’érable, le bouillon, les jus d’orange et de pamplemousse, la sauce soja, la sauce Worcestershire, la moutarde et le piment de Cayenne. Porter à ébullition, en mélangeant. Baisser le feu. Incorporer la moitié du persil haché et mélanger. Cuire à feu doux 10 minutes, en remuant souvent.

2. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Couvrir une plaque à four de papier sulfurisé.

3. Verser la moitié de la sauce dans un grand bol. Tremper les ailes de poulet une à une dans la sauce et déposer les ailes sur la plaque. Couvrir de papier aluminium et cuire au four 20 minutes.

4. Retirer le papier aluminium et poursuivre la cuisson au four 30 minutes, en retournant les ailes une fois.