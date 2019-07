À l’assaut des Alpes italiennes

Cinq ans après être devenu le premier Québécois à compléter le Tor des Géants, une course d’endurance de 330 km en Italie, Alexandre Genois s’attaquera à une tâche encore plus colossale dans les Alpes italiennes, en septembre prochain. Par son simple nom, le Tor des Glaciers illustre l’ampleur du parcours qui l’attend : 450 kilomètres, avec 32 000 m de dénivelé positif, et ce, en huit jours !

« Ça permet de sortir de sa zone de confort, d’agrandir le cercle de confort et d’aller voir où sont ses limites, au final. C’est ce qui me motive. C’est un gros projet. Disons qu’on s’en met beaucoup sur le bureau comme dossier à régler. C’est un bon défi, mais ce qui est le fun aussi, c’est le chemin pour se rendre là », lance le principal intéressé en entrevue avec Le Journal sur les plaines d’Abraham.

Genois sera l’un des 100 privilégiés — et seul Québécois — à prendre le départ de cet ultra-trail en semi-autonomie depuis Courmayeur, dans la Vallée d’Aoste, le 6 septembre prochain. L’arrivée se fera au même endroit le 14 septembre au bout des 190 heures autorisées. À 29 ans, le sportif de Québec sera le plus vert parmi les engagés, qui proviennent de 23 pays. Alors, un peu nerveux ou effrayé ?

« Je suis un peu jeune et je suis moins expérimenté, mais j’ai quand même un certain bagage qui me permet de croire que je vais me rendre au bout, a assuré Genois, dont l’unique objectif est de terminer l’épreuve en un seul morceau. Normalement, sur des ultra-trails de cette distance, il y a à peu près 50 % d’abandons, tout dépendamment des conditions. »

Alimentation cruciale

Si Genois s’y connaît en matière d’ultra-trail, alors qu’il a goûté à sa première course du genre en 2011, le défi à 1500 $ CA qui l’attend est tout autre. Il partira avec un sac à dos de 35 L dans lequel il transportera suffisamment de nourriture pour assouvir sa faim entre les refuges et les « bases de vie » qui jalonneront le tracé.

« Le plus dur sera de bien gérer l’alimentation. Sur le Tor, j’avais perdu 23 lb en cinq jours. C’est un bon régime amaigrissant ! Sur huit jours, il me faut des calories, sinon, un moment donné, tu digères des muscles. C’est ça qui me stresse un peu plus. Pour l’eau, ce ne sera pas trop difficile alors qu’on croise des glaciers qui fondent. Je n’ai pas de stress par rapport à l’eau », a-t-il exposé.

Attention à la neige

La météo risque aussi de donner bien des maux de tête à l’imposant athlète de 6 pi 5 po en raison des changements d’altitude tout au long du parcours. Il s’est d’ailleurs muni de cartes pour étudier l’environnement avec précision.

« Le plus haut point sera à 3800 m d’altitude, alors qu’on descendra jusqu’à environ 200 m. Il pourra faire -10 degrés avec de la neige. La portion en dehors de la loupe (boucle) habituelle ne sera pas balisée. Ça ajoute un défi supplémentaire. S’orienter avec de la neige dans les montagnes, c’est plus dur », explique Genois, qui peaufinera sa préparation en se rendant dans le Vermont à la fin juillet.

De courtes nuits de sommeil

Alexandre Genois ne s’éternisera pas dans les bras de Morphée pendant la huitaine qui l’attend.

Genois a planifié une stratégie unique pour se reposer entre les longues journées de randonnée. Si les spécialistes de la santé recommandent aux adultes de dormir entre sept et neuf heures par jour, le Québécois se limitera à quelques heures tout au plus afin de compléter l’épreuve dans les temps.

« Il faut dormir par moments, idéalement. Ça dépend des coureurs. Certains préfèrent faire des siestes de 15-20 minutes aux quatre heures, mais moi, j’ai de la misère avec ce format. L’idéal pour moi est de couper les journées. Je vais mieux mentalement de cette façon. Je vais dormir environ deux ou trois heures entre minuit et 5 heures. Ça me donne un repère dans le temps, sinon, tu deviens déboussolé », explique-t-il.

Une copine à ses côtés

Genois peut compter sur l’appui de sa copine Ève Thibault, une ancienne volleyeuse du Rouge et Or de l’Université Laval devenue enseignante au primaire, pour la réalisation de ses projets fous.

« Elle ne voit pas ça comme un poids dans notre relation de couple. Je ne fais pas que ça, je suis capable de rester équilibré. Quand j’ai mis mon nom sur la liste pour espérer faire partie des 100, l’automne dernier, elle me disait que ce serait fou. Il reste que c’est égoïste comme projet. Elle me dit : “amuse-toi, tant que tu reviens en vie !” » badine le longiligne athlète.

Et après ? Détenteur de deux baccalauréats et de deux maîtrises en génie des aliments et en droit, il réfléchit toujours à son avenir professionnel. L’école du Barreau l’intéresse. Mais une chose est certaine : cette virée de 450 km sonnera le glas de sa carrière d’athlète d’élite. L’appel de la vie de famille se fait de plus en plus entendre.