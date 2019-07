BONIN, Maureen (née Hegarty)



À Montréal, le 28 juin 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Maureen Bonin (née Hegarty), épouse de monsieur Léo-Paul Bonin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Irène (Philippe), Patrice, Christian (Caroline) et Serge (Valérie), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que d'autres parents et ami(e)s.Maureen a été précédée par ses parents Anne Duffy et John Hegarty ainsi que ses frères et soeurs Margaret, Patrick "Paddy", May, Anne "Sis", Eileen, Kevin, Eamon et Sheila.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le vendredi 5 juillet 2019 de 14h30 à 18h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955, chemin Côte-de-Liesse, Ville St-Laurent, Qc, H4N 2N6Un dernier hommage lui sera rendu ce même jour à 18h en la chapelle du salon.