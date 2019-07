BROSSARD, Georges



À Saint-Mathieu-de-Beloeil, le 26 juin 2019, à l'âge de 79 ans, Monsieur Georges Brossard s'est envolé.Il laisse dans le deuil, son épouse Suzanne Schiller, ses enfants : Georges Jr. (Stéphanie Rochon), Guillaume (Sarah Jensen) et Nathalie (François Préseault), ses petits-enfants : Thomas, Eva, William, Érika et Samuel, ainsi que de nombreux parents et amis.Un merci très spécial à la Maison Victor-Gadbois pour les soins exceptionnels prodigués.Nous aimerions un don, plutôt que des fleurs, à la Maison Victor-GadboisLa famille recevra les condoléances à l'église de St-Bruno, 1668 rue de Montarville, St-Bruno-de-Montarville, vendredi le 5 juillet de 10h à 17h et samedi le 6 juillet de 9h à 11h30. Les funérailles auront lieu le samedi 6 juillet à 12h à l'église de St-Bruno.