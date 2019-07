LÉPINE, Lise



À Montréal, le 2 juillet 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée paisiblement Madame Lise Lépine. Elle était la fille de feu Monsieur Ovila Lépine et feu Madame Annette Brunet. Elle était la soeur de feu Monsieur Jean Lépine (Helen Corbeil).Elle laisse dans le deuil ses soeurs Claire et Madeleine (feu Jean-Maurice Laferrière), ses nièces Louise (Joe Catanzaro) et Caroline, son neveu Jean-Marc, ainsi que ses petits-neveux adorés Daniel (Sandra Desautels) et Dominique (Kay Goly). Elle attendait la venue de "bébé C" prévue en novembre. Elle rejoint ceux qu'elle aimait tant, particulièrement sa nièce Martine.La famille recevra les condoléances le lundi 8 juillet 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le mardi 9 juillet 2019 dès 9h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le mardi 9 juillet 2019 à 11h à l'église Ste-Geneviève, 16037 boul. Gouin Ouest, H9H 1C7 et de là, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Au lieu de fleurs, un don à une fondation de votre choix serait apprécié.