Autiste accusé de leurre : une peine minimale «grossièrement inadéquate»

L’avocate d’un jeune autiste ayant reconnu avoir leurré deux adolescentes, conteste la peine minimale « disproportionnée» de six mois par victime compte tenu de sa situation particulière de l’accusé.

Sacha-Emmanuel Grenier est autiste. Dès l’âge de neuf mois, sa mère remarque qu’il est incapable de soutenir son regard. Pourtant, le jeune homme aujourd’hui âgé de 22 ans refusait de reconnaître son handicap.

Isolé, le jeune adulte de Châteauguay passe ses journées dans sa chambre devant son ordinateur. Ses seules interactions se passent sur les médias sociaux. Sous sa vraie identité, il se lie d’amitié avec deux adolescentes avec qui il discute pendant plusieurs mois jusqu’à ce que les discussions prennent une connotation sexuelle au début de 2016.

Le jeune autiste use cependant d’intimidation et de menace pour tenter d’obtenir des vidéos explicites et des photos osées des deux adolescentes. C’est finalement lorsque le parent d’une victime a confronté l’accusé que ce dernier s’est rendu aux policiers, «étranglé par la culpabilité».

«Honte»

Sacha-Emmanuel Grenier a beaucoup évolué depuis son arrestation et reconnaît maintenant qu’il est autiste et qu’il a besoin d’aide. Devant les deux victimes qui ont tenu à venir le voir en personne pour les représentations sur sentence, l’accusé s’est excusé.

«J’ai tellement honte de ce que j’ai fait. Je ne sais pas comment je vais pouvoir vivre en ayant la tête libre en sachant tout le mal que j’ai fait», a dit celui qui n’a pas d’antécédent judiciaire. Son père et sa mère, très émotifs, se sont aussi dits «vraiment désolés» pour les victimes.

Peine minimale de un an

Pour des accusations de leurre, le Code criminel impose des peines minimales de six mois consécutifs par chef d’accusation. La couronne a donc demandé la peine minimale d’un an d’emprisonnement pour Grenier.

L’avocate de la défense conteste toutefois la constitutionnalité de la peine compte tenu du cas atypique de l’accusé. Une peine d’emprisonnement ferme serait «grossièrement inadéquate pour la situation de monsieur», a plaidé Me Florence Boucher-Cossette.

Elle demande plutôt à la juge d’imposer une absolution conditionnelle et jusqu’à 240 heures de travaux communautaires à l’homme qui est un actif pour la société.