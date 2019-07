GOURDE, Nicole



Le 27 juin 2019, au CHSLD de la Côte Boisée à Terrebonne, bien entourée de ses proches, est décédée paisiblement, à l'âge de 69 ans, Mme Nicole Gourde. Elle laisse dans le deuil l'ange qui l'a accompagnée à travers la maladie, M. Pierre-Paul Denis.Elle laisse également dans le deuil ses enfants: Marie De Carufel (Éric Labbé) et Simon De Carufel (Claudine Ouellet), ses trois petits-enfants Catherine, Alexis et Félix ainsi qu'un grand nombre de parents et amis.La famille invite ceux et celles qui souhaiteraient se recueillir sur son urne une dernière fois à venir nous rejoindre le samedi 3 août 2019 de 10h à 11h30 à:4080, boul. de la PinièreTerrebonne (Qc) J6X 2T1Le recueillement sera suivi par les funérailles à 11h30 au même endroit.