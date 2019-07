Classique de golf et On roule pour la Fondation St-Hubert

La Classique de golf de la Fondation St-Hubert ainsi que l’activité « On roule pour la Fondation » qui ont eu lieu au club de golf Le Mirage ont permis d’amasser 220 583 $. La mission de la Fondation St-Hubert est de contribuer à la santé et au mieux-être des communautés, principalement aux familles et aux enfants.

Photo courtoisie, Maxime Juneau

Lors du tournoi de golf, on apercevait de gauche à droite Philippe Beauchemin, Saputo, Marc Laroche, Félix Tarte et Antoine Morin, Olymel, Roberto Masciotra, Saputo, Pierre Rivard, président, Groupe St-Hubert, et Dominic Bambino, Saputo.

Jean St-Pierre, Rebuts Soulanges, Michel Rochon, franchisé, et Bruno Boisvert, Agence Carbure, sont entourés d’Yves Schmidt et André Meloche, franchisés, Jean Airoldi et Cédric Rochon, Carrossier ProColor.

Luigi Carola, Effix, Sébastien Lauzon, Labatt, Alexandre Tagliani, coureur automobile, Richard Scofield, président des Rôtisseries St-Hubert, et Richard Davies, Olymel.

Annik Labrosse, Groupe St-Hubert, est entourée de Martin Jasmin, Stingray, Martin Rivard, Van Houtte, Jean-François Fortin et Martin Gauthier, Sid Lee, et Jean-Sébastien Dufresne, Stingray.

Chaque année, la Fondation St-Hubert crée différents événements de collectes de fonds. De gauche à droite : Paul Stott, Reuven, Jean-Philippe Boulanger, Labatt, Claude Vachon, franchisé, Robert Reny, Coca-Cola, Yves Vincent, Vincent Consultant, et Robert Boileau, Reuven.

Les franchisés, Philippe Marcotte, Alexandre Marcotte et Jessyca Thibault, sont en compagnie de Gregory Charles, Jean-Claude Boucher, franchisé, Stéphane Paré, Les fermes Cavendish, Yves Beaulieu, Caisse Desjardins, Denis Martin, Martin Dessert, et Daniel Legault, Olymel.

Les organisatrices des événements Nathalie Bordeleau, Joanne St-Pierre et Josée Vaillancourt, et à l’arrière-plan Sylvie Lefebvre, Martine Ethier et Jezabel Pilon ont fait un travail exemplaire.