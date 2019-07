LABBÉ, Cécile (née Lessard)



À Montréal, le 25 juin 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Cécile Lessard, épouse de feu Henri Labbé.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Josée (Guy), Renée (Yves), Brigitte (Pietro) et Jacques (Johanne), ses petits-enfants, Marie-Ève, David (Maryse), Justin, Marc-André (Josie-Anne), Valérie (Janie), Olivier et Gabriel ainsi que parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 avenue Des Perron, Auteuille dimanche 7 juillet 2019 de 10h à 15h. Les funérailles suivront à 15h en la chapelle du complexe.