CHAMPAGNE, Robert



À Terrebonne, le 20 juin 2019, est décédé M. Robert Champagne originaire de Montréal.Il laisse dans le deuil son épouse Rose-Aimée St-Pierre, ses soeurs Lucille et Claudette Boudreault, son fils Pierre (Claudette Laurence), feu Richard, sa fille Céline (Robert Villard), Yvon (Sylvie Matte), André ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances au complexe :Le 6 juillet 2019 à compter de 14h à 17h et de 19h à 22h. Les funérailles y auront lieu à 20h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie pourront se traduire par un don à la société canadienne du cancer.