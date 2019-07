TESSIER (RENAULD), Francine



À Blainville, le 1er juillet 2019, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Francine Renauld, épouse de feu M. Gaétan Tessier.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Martin (Mélanie Morin) et Caroline (Martin Alain), ses 7 petits-enfants : Gabrielle, Christine, Catherine, Ariane, Alexandre, Mégane et Sarah-Ève, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 juillet de 10h à 13h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Une réunion de prière aura lieu le même jour à 13h en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de fleurs ou par des dons à l'Association Pulmonaire du Québec.