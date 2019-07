GAGNON, Simone



À Montréal, le 21 juin 2019, est décédée à l'âge de 84 ans Mme Simone Gagnon. Elle était la mère de feu Manon et feu Chantal.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane, Louise, Claude, Alain, Jacynthe, Martine et Mara, leurs conjoints(es), ses petits-enfants Alexis, Julian, Sofia et les autres, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Louise, son grand ami Jean-Pierre, tous ses amis artistes peintres de St-Jérôme et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 13 juillet 2019 de 10h à 14h à la résidence funéraire:10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME