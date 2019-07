Des défis mouillés pour l’été

Photos courtoisie Défi Amphibie, Les Événements Adrénaline, Jean-Sébastien Abel, Circuit Bleu Charles-Bruneau et Triathlon Québec

Si l’envie d’effort sur le bitume brûlant ne vous inspire pas à vous activer cet été, voici cinq épreuves sportives originales qui vous rafraîchiront au moins momentanément.

La toute première épreuve du genre se déroulera au parc-nature du Cap Saint-Jacques à Montréal ce week-end, même. Qu’entend-on par défi amphibie ? L’alternance entre la course et la nage, section par section, sur un parcours qui s’étend sur 8 kilomètres ou 16 kilomètres, selon les habiletés de chacun. Dans les deux cas, l’événement se veut néanmoins accessible, la section la plus longue en natation s’étirant sur moins de 500 mètres. Cette course-aventure cherche à mettre en valeur les beautés naturelles du parc montréalais dans un parcours plat, mais jamais plate. Conseils d’ami : l’utilisation d’un pull-buoy et de palettes de natation pendant les options nage, afin de contrer l’effet monstre des « lourds souliers trempés » sur la technique. On stabilise ainsi les jambes, puis on concentre l’effort sur le haut du corps. Moins de perte d’énergie inutile, et des jambes fraîches et disposes (ou presque) pour le prochain segment de course à pied.