Desjardins entend la grogne et pourrait étendre sa protection avec Transunion

MONTRÉAL | Face aux nombreux problèmes signalés pour obtenir la protection gratuite d’Equifax contre le vol d’identité, Desjardins dit entendre la colère de ses membres et jure travailler d’arrache-pied pour améliorer le processus. Il pourrait même annoncer prochainement qu'il étendra sa protection avec Transunion.

«On entend les gens», a dit le vice-président aux communications d’entreprise chez Desjardins, Marc-Brian Chamberland, mercredi.

«Je peux vous dire qu’on travaille 24/7 depuis le 22 mai, depuis qu’on a eu la première connaissance de l’incident», a-t-il poursuivi.

L’institution financière reconnait qu’elle éprouve actuellement «des difficultés» avec son fournisseur Equifax, «qui peine à faire face à la demande».

«On a demandé à Equifax de stabiliser son site web, parce qu’il y a une très forte demande, a soutenu M. Chamberland. Ça, je peux vous le dire qu’ils en sont très conscients et qu’ils y travaillent. On les aide là-dedans.»

Des correctifs sont déployés pour faciliter l’inscription au service d’Equifax. «Depuis [mercredi] matin, l’authentification, les questions auxquelles il faut répondre sur internet pour être capable de s’inscrire, ç’a été grandement simplifié grâce au travail qu’on a fait avec eux», a néanmoins précisé M. Chamberland.

Il a indiqué que le processus d’inscription peut désormais se faire «très rapidement», en deux ou trois minutes.

«Si vous êtes quelqu’un cependant qui avez eu un vol d’identité ou que vous avez déménagé très fréquemment dans les dernières années, là il peut peut-être y avoir plus de difficulté», a indiqué le vice-président de Desjardins.

Dans ce cas, il sera encore nécessaire de communiquer par téléphone avec la compagnie pour terminer la transaction. Or, les centres d’appel d’Equifax sont débordés pour le moment et il est très difficile pour les clients d’obtenir la ligne pour parler à un représentant.

«On travaille à une autre solution, qu’on ne peut pas encore annoncer aujourd’hui, qui va nous permettre d’accompagner nos membres plus loin dans l’authentification, de façon à ce qu’on puisse prendre cette charge-là qu’ils peinent à rencontrer chez Equifax», a indiqué du même coup Marc-Brian Chamberland.

Une protection de Transunion

Par ailleurs, Desjardins confirme être en discussion avec Transunion, l’autre agence d’évaluation de crédit au Canada, pour obtenir le même type de protection actuellement offerte avec Equifax.

«Ce qu’on veut s’assurer, c’est que la façon de s’authentifier et de s’inscrire va être fluide et efficace, a souligné M. Chamberland. On ne veut pas empirer la situation que nos membres peuvent vivre aujourd’hui.»

Une annonce en ce sens aura d’ailleurs lieu prochainement, selon lui.

Quant à ceux qui jugent que la couverture d’une durée de cinq ans n’est pas suffisante, le vice-président de Desjardins affirme qu’«on va voir comment la situation évolue».

«Si, dans cinq ans, il y a lieu de repenser à certaines mesures, à d’autres protections, à d’autres produits, on y pensera», a-t-il dit.