Détresse psychologique: 20% plus d'interventions à Thetford Mines

Les interventions en matière de santé mentale tiennent les policiers de Thetford Mines de plus en plus occupés, alors qu’elles ont bondi de 20% en seulement deux ans, depuis 2016.

Cette triste statistique a récemment été dévoilée dans le rapport annuel de la Sûreté municipale de Thetford Mines. En 2016, 196 dossiers avaient été répertoriés, contre 235, en 2018.

«C’est une réalité beaucoup plus présente, ça demande plus de temps d’intervention à nos patrouilleurs et on doit souvent appeler urgence détresse, qui envoie des gens à leur tour pour évaluer les personnes qui en présentent le besoin», indique Yves Simoneau, porte-parole à la Sûreté municipale.

Le porte-parole n’est pas en mesure d’expliquer cette hausse. Une collaboration avec l’organisme Urgence-Détresse a été instaurée, afin d’optimiser les interventions dans ce genre de dossier.

Hache à la main

Le plus récent dossier d’intervention remonte à tout récemment, soit mardi soir dernier.

Les policiers ont dû intervenir auprès d’un septuagénaire en détresse, à la demande d’intervenants en santé mentale. Il s’agit de la deuxième intervention de la journée auprès de l’homme, et de la troisième, dans la même semaine.

«Les policiers se sont présentés chez l’homme afin de discuter et obtenir sa collaboration pour qu’il reçoive les bons soins. Il a refusé le dialogue et a accueilli les policiers, hache à la main», poursuit le porte-parole.

Un périmètre de sécurité a alors été érigé et plusieurs voisins ont été évacués, par mesure de sécurité.

L’homme a finalement été maîtrisé par les policiers après une heure de négociation et a été transporté au Centre hospitalier de Thetford Mines afin de recevoir les soins appropriés.

Il est trop tôt pour s’avancer sur de possibles accusations criminelles, a précisé M. Simoneau.

Plus de détails à venir