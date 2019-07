Dire au revoir autrement

DRUMMONDVILLE – Les tendances changent et même le domaine funéraire n'y échappe pas. Les célébrations personnalisées sont de plus en plus souhaitées par les familles des défunts.

Pour répondre à ce besoin, un salon funéraire de Drummondville, dans le Centre-du-Québec, a aménagé un grand jardin où presque toutes les demandes des familles sont possibles, comme célébrer les funérailles d'un grand amateur de moto, à côté de sa moto.

«Faire des rituels à l'image de la personne et célébrer la vie!», c'est ce que souhaite offrir la Coopérative funéraire J.N. Donais, selon sa directrice générale Andrée Donais.

Ce salon funéraire prend ce virage événementiel pour répondre aussi à la demande des gens qui ne veulent pas de la traditionnelle célébration religieuse. Les enterrements sont aussi moins populaires. «Le mode disposition de crémation est de plus en plus répandu au Québec. On parle d'un taux qui avoisine les 80 %», a indiqué la directrice générale de la Corporation des thanatologues du Québec, Annie Saint-Pierre.

Avec la popularité de la crémation viennent aussi de nouvelles tendances. Comme des bijoux dans lesquels des cendres peuvent être conservées.

En 2019, les choix sont nombreux et variés pour que les familles puissent organiser des funérailles parfaitement à l'image des défunts.