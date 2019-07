BILODEAU, Marie-Claire

née Ouimet



À St-Jérôme, le 26 juin 2019, à l'âge de 79 ans, est décédée Madame Marie-Claire Ouimet, épouse de feu Monsieur Royal Bilodeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Céline), Diane (Denis) et Linda (Guy), ses petits-enfants Jonathan, Valérie, Sarah, Samuel et Danny, son arrière-petit-fils Ludovik, ses soeurs Cécile (Germain) et Juliette, sa belle-soeur Carmen, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée le samedi 6 juillet 2019 de 10h à 12h et dès 14h au:418 BOULEVARD LABELLEROSEMÈRE, J7A 3R8Une réunion de prières aura lieu ce jour même au salon à 18h.Des dons à la Société Alzheimer du Québec seraient appréciés.