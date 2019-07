BOYTE, Réjean



Le 30 juin 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Réjean Boyte, époux de madame Simone Martin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Eve (Michel) et son petit-fils Etienne. Il laisse également dans le deuil son beau-frère et ses belles-soeurs, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 5 juillet 2019 de 15h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 6 juillet 2019 dès 14h. Une cérémonie suivra à 15h en la chapelle du complexe.La famille souhaite remercier le personnel de l'hôpital Honoré-Mercier ainsi que l'équipe des soins palliatifs du CLSC des Patriotes, tout spécialement Josée Couture, Nathalie Bergeron et Dr France Quintal.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.