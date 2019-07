COMEAU, Pierre



Pendant que le soleil se levait le 27 juin 2019, Pierre s'est éteint entouré de l'amour inconditionnel de sa conjointe Huguette Mckenzie qu'il aimait tant et sa fille adorée Nathalie (Richard Renaud).Il manquera à ses chères soeurs Danielle, Jocelyne (Michel Lapointe), à ses petits-enfants Annick (Dominic Sabatini), Rafaëlle et Gabriel ainsi qu'à plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et amis.La famille vous accueillera le samedi 6 juillet à 9h30 à l'église Ste-Marguerite d'Youville de Châteauguay (130 boul. Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay) suivi des funérailles à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à Sclerordermie.ca seraient appréciés.96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.com