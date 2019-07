Je sors, je reste

Coup de cœur

Spectacle

Shpik

Photo courtoisie

Le groupe Shpik, lauréat 2018 du Grand Prix de jazz TD, montera sur scène ce soir pour présenter les pièces de son premier album intitulé Fabulation, paru en novembre 2016, ainsi que le premier extrait Caverne d’un nouvel album à paraître à l’automne. Le quatuor propose un style qui allie parfaitement les sonorités et les rythmes jazz aux ambiances plus planantes de la musique de film. Une musique très impressionniste, tout en développement, dont l’univers charme à la première écoute.

Ce soir à 18h sur la scène TD de la Place des Festivals

Je sors

Cinéma

Grosse fatigue

Photo courtoisie

Deuxième long métrage du réalisateur Michel Blanc, Grosse fatigue a connu un grand succès comique lors de sa sortie en 1994. Un film primé au Festival de Cannes qui s’inscrit au sein d’une programmation entièrement dédiée à la comédie, provenant de toutes les cinématographies du monde de 1924 à 2018, et mise en place par la Cinémathèque québécoise du 1er au 31 août.

Ce soir à 21h à la Cinémathèque québécoise, 335 boulevard de Maisonneuve Est

Concert

Les 4 saisons d’André Gagnon symphonique

Photo courtoisie

Organisé dans le cadre de la 55e édition des Concerts populaires de Montréal, le spectacle présenté ce soir revisitera certaines des pièces les plus populaires et les plus marquantes du pianiste et compositeur André Gagnon. Parmi elles, on peut compter notamment Wow, Neige et Petit concerto pour Jean Carignan. Le pianiste et arrangeur Stéphane Aubin ainsi que la chanteuse et comédienne Kathleen Fortin seront du concert.

Ce soir à 19h30 au Centre Pierre-Charbonneau, 3000 rue Viau

Cinéma

La chute de Sparte

Photo courtoisie

Le film La chute de Sparte dresse le portrait de Steeve Simard, un élève de secondaire 5 plutôt solitaire qui, alors qu’il vient tout juste d’attirer le regard de la plus belle fille de l’école, devra composer avec la jalousie de Giroux, le quart-arrière des Spartiates. Un long métrage réalisé par Tristan Dubois, adapté du roman éponyme de l’auteur et chanteur Biz du groupe Loco Locass.

Ce soir à 19h30 au cinéma de la nouvelle bibliothèque de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, 13555 boulevard de Pierrefonds

Spectacle

Paul Cargnello

Photo courtoisie

Présenté dans le cadre du Festival International de Jazz de Montréal, l’auteur-compositeur-interprète Paul Cargnello offrira ce soir un spectacle unique d’une durée de 1h30 à travers lequel de nombreux invités seront présents pour l’occasion, notamment Clerel, Satellītes, Aiza, Fredy V. et Sarah MK. L’artiste présentera plusieurs de ses succès passés ainsi que les pièces de son quinzième album, célébrant ses vingt ans de carrière.

Ce soir à 20h à la scène Rio Tinto Alcan, aux angles des rues De Maisonneuve et Jeanne-Mance

Humour

Eddy King

Photo courtoisie

Présenté dans le cadre du Festival d’humour Grand Montréal Comique, Eddy King sera sur scène au Coconut Comédie Club, le nouveau Comédie Club qui prendra ponctuellement possession de la scène du Ausgang Plaza, exceptionnellement transformée en plage pour l’occasion. Une soirée d’humour animée par Matthieu Pepper.

Ce soir à 20h au Ausgang Plaza, 6524 rue Saint-Hubert.

Je reste

Web

Le dernier soir

Photo courtoisie

Réalisée par Frédéric Nassif, cette série documentaire en six épisodes revient sur le meurtre sordide et non résolu de deux adolescents de Longueil, quarante-quatre ans après les événements. La journaliste Monic Néron reprend l’enquête là où elle a été laissée et tente d’y voir un peu plus clair.

À partir d’aujourd’hui sur TOU.TV EXTRA

Livre

Endurance

Photo courtoisie

Écrit par Alex Hutchinson, physicien, chercheur postdoctoral et ancien athlète de course de fond, le livre Endurance cherche à réfléchir aux limites de la performance humaine et aux possibilités de les dépasser.

Disponible depuis le 25 juin

Album

I love You. It’s a Fever Dream

Photo courtoisie

Nouvel album du groupe The Tallest Man on Earth, I Love You. It’s a Fever Dream s’inscrit parfaitement dans la tendance folk de la formation. Un quatrième opus de 45 minutes aux ambiances parfois mélancoliques, parfois romantiques, mais toujours d’une grande efficacité.

Disponible depuis le 19 avril