La mère écrasée par son véhicule perd la vie

MONTRÉAL | La femme dans la quarantaine qui s’est retrouvée coincée entre son véhicule et le mur d’un commerce à Montréal, mardi après-midi, est décédée, a confirmé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) mercredi matin.

Le tragique accident s’est déroulé sur le terrain d'un complexe d'entreposage à l’angle du boulevard Crémazie Est et de la 15e Avenue, dans l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

«Le véhicule s’est mis en mouvement, on ne sait pas ce qui s’est passé», a expliqué un porte-parole d'Urgences-Santé, Sylvain Lafrance, en évoquant des hypothèses comme une fausse manœuvre ou un bris mécanique.

Toutefois, selon ce que des sources ont indiqué à TVA Nouvelles, il semble qu'un enfant qui se trouvait dans la camionnette aurait actionné le levier de vitesse.

La mère de famille s’est retrouvée coincé entre le véhicule et le mur du commerce.

Traumatisant

La scène bouleversante s'est déroulée sous les yeux d'un homme, qui a été traumatisé par ce qu'il a vu.

«Il y a des personnes qui ont laissé un enfant dans un camion et qui l'ont laissé jouer à l'intérieur. Le camion s'est mis à rouler. Il y a quelqu'un qui a voulu l'arrêter et elle s'est fait écraser entre le mur et le véhicule. Il manque quasiment un bras complet», a raconté le témoin, qui s'est confié anonymement à TVA Nouvelles.

«Quelqu'un qui se vide de son sang par terre, ce n’est pas le "fun". On ne peut rien faire», a-t-il ajouté avec émotion.

Le camion a été remorqué en fin d’après-midi pour être emmené au garage. Il s'agit maintenant de savoir si les enquêteurs vont poursuivre leurs analyses.