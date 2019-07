Labeaume et le troisième lien

Au terme d’une année difficile, Régis Labeaume partira en vacances le cœur léger. Le financement de son tramway sera annoncé sous peu, en échange de quoi il s’est visiblement engagé à garder le silence sur le troisième lien.

Malgré tout ce qu’il peut en dire, manifestement Régis Labeaume n’a jamais cru à un troisième lien, et avec raison.

Pour les citoyens de la rive nord, dont Beauport et Charlesbourg, ce tunnel viendra aggraver des problèmes de congestion déjà très présents sur les autoroutes Félix-Leclerc et Dufferin-Montmorency.

Ce projet, on l’a souvent relevé, sera à l’avantage de la rive sud, et c’est très certainement pour cette raison que de tous les temps, sauf cette fois, ce sont des maires de la rive sud qui l’ont porté.

Le tunnel permettra de développer l’est. Il ne réglera toutefois pas les problèmes de congestion, contrairement à ce que clame le gouvernement Legault, malgré l’avis unanime des experts.

Cette absence de besoin dans l’est, le gouvernement a trouvé le moyen de le contourner en passant outre les études pour aller de l’avant.

Il en coûtera plusieurs milliards de dollars pour un projet très régional – un peu plus de 12 000 navetteurs font l’aller et retour dans l’est entre les deux rives – tant et si bien que je crois toujours qu’il ne se concrétisera jamais.

Lancer la serviette

Quoi qu’il en soit, c’était hier la dernière séance du conseil municipal de Québec avant la rentrée.

Régis Labeaume aurait pu saisir l’occasion pour déplorer le gaspillage de fonds publics ainsi orchestré par le gouvernement Legault.

Le maire a toutefois, et pour des raisons politiques évidentes, décidé de lancer la serviette dans le dossier après l’élection provinciale de l’automne dernier.

Depuis, il ne fait que répéter qu’il attend de voir le gain net pour Québec avant de se prononcer. Je doute qu’il aille beaucoup plus loin. On l’a connu franchement plus combatif.

Vide sidéral

Seule dans son camp, l’opposition à l’hôtel de ville de Québec se couvre de ridicule en poursuivant sa croisade contre le projet de transport structurant, alors que même Montréal en a compris l’importance et a consenti à négocier pour permettre le financement.

Le chef Jean-François Gosselin répète essentiellement les mêmes arguments, séance du conseil après séance du conseil. Probablement qu’il s’y raccroche pour éviter que soit encore plus apparent le vide sidéral qui meuble sa vision pour Québec.