Le Canadien se rabat sur Philip Varone

Faute d’avoir obtenu l’attaquant Sebastian Aho, le Canadien de Montréal a fait signer un contrat à un autre joueur d’avant, soit le pivot Philip Varone, qui a accepté un pacte d’un an à deux volets, mercredi.

L’athlète de 28 ans touchera 700 000 $ dans la Ligue nationale (LNH) ou 450 000 $ s’il évolue avec le Rocket de Laval, le club-école du Tricolore dans la Ligue américaine (LAH).

Varone, un patineur de 5 pi et 10 po et 193 lb, a inscrit trois buts et quatre mentions d’aide en 47 matchs avec les Flyers de Philadelphie en 2018-2019. Il a ajouté 28 points, dont 11 filets, en 22 parties avec les Phantoms de Lehigh Valley, filiale des Flyers.

En 97 affrontements dans la LNH avec les Sabres de Buffalo, les Sénateurs d'Ottawa et les Flyers, il a obtenu 17 points et écopé de 26 minutes de punition. Ayant amassé 396 points en carrière dans la LAH, Varone a mis la main sur le trophée Les-Cunningham à titre de joueur par excellence de ce circuit en 2017-2018.