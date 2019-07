Morts en attente de chirurgie cardiaque: «c’est très grave», dit François Legault

Douze patients en attente d’une opération au cœur sont décédés en moins de quatre mois, une situation jugée anormale par le premier ministre François Legault qui promet un coup de barre.

«C’est inacceptable. Il y a des délais de fixés par le réseau de la santé. [...] C’est très grave. Il y a de grands changements à faire qui ne datent pas d’hier. Il faut s’assurer de vider les listes d’attentes», a dénoncé le premier ministre mercredi.

Au matin, Le Journal révélait que 12 personnes ont perdu la vie alors qu’ils attendaient une chirurgie cardiaque. «Ce n’est pas un bon été pour être cardiaque sur la liste d’attente», a déploré le Dr Louis Perrault, président de l’Association des chirurgiens cardio-vasculaires et thoraciques du Québec (ACCVTQ).

Démonstration que la liste d’attente s’alourdit : selon les plus récentes données, on compte 1057 patients en attente d’une chirurgie, notamment des cas de pontages coronariens. En 2014, il n’y avait que 700 personnes sur cette liste. Environ 30 % des patients sont opérés hors des délais recommandés.

Les médecins spécialistes pointent du doigt le manque criant d’infirmières et de percussionnistes au bloc opératoire et aux soins intensifs. Ils déplorent également le manque de budget des hôpitaux, qui annulent des chirurgies après 13h30 pour éviter les heures supplémentaires après 15 h. Des opérations urgentes seraient souvent remises au lendemain faute de personnel, rapporte Le Journal.

Le premier ministre écarte pour l’instant la possibilité d’envoyer des Québécois se faire opérer aux États-Unis ou en Ontario. «À ce moment-ci, je pense que c’est possible de régler les problèmes au Québec», a-t-il dit.

De son côté, la ministre de la Santé Danielle McCann a demandé des informations spécifiques sur les 12 personnes décédées sur les listes d’attentes. Elle affirme que les hôpitaux ont les budgets nécessaires pour opérer les patients, mais elle reconnait qu’il y a une «pénurie de ressources». «On demande aux établissements de gérer de façon très très rigoureuse les listes d’attentes», déplore Mme McCann. «Le budget n’est pas un problème. On a le budget. On fait des vérifications actuellement. Dans les circonstances, il faut que l’organisation du travail soit optimale», a-t-elle ajouté.