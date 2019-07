Nouvelle hausse de prix du café chez Tim Hortons

Pour une 2e fois en moins d’un an, Tim Hortons vient de hausser le prix de son café. La hausse de prix est de 5 cents, selon le type de format. Le prix d’un café de format moyen est ainsi passé mercredi de 2 $ à 2,05 $ (taxes incluses) dans tous les Tim Hortons au Québec.

Au cours des cinq dernières années, le prix du café de format moyen a progressé de 21 % chez Tim Hortons.

En novembre 2014, le même type de format de café se vendait 1,70 $ (avec taxes) dans les succursales Tim Hortons au Québec.

Cette nouvelle hausse de prix surprise chez Tim Hortons se veut nationale et touche l’ensemble de ses restaurants franchisés au pays.

« De nombreux facteurs entrent en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer le prix final de chaque produit offert au menu, incluant l’alignement sur le taux d’inflation », a indiqué mercredi au Journal un porte-parole de Tim Hortons.

Cette hausse de prix survient alors que le prix mondial du café demeure très volatil sur les marchés boursiers. Depuis un an, le cours mondial du café est en légère baisse de 1 %. Mercredi, la livre de café s’échangeait autour de 1,10 $ US à la Bourse de Chicago.

Malgré cette hausse, le prix d’un café filtre moyen chez Tim Hortons (2 $) demeure encore dans le coup, comparativement à McDonald’s (2,05 $), à Second Cup (2,58 $), à Café Van Houtte (2,75 $) et à Starbucks (2,80 $).

Des résultats mitigés

Au dernier trimestre, les ventes des restaurants Tim Hortons n’ont pas été à la hauteur des attentes.

Les ventes dans les cafés Tim Hortons ouverts depuis au moins un an ont diminué de 0,6 % dans le monde, et de 0,4 % au Canada. La baisse de popularité du concours « Dérrroule le rebord pour gagner » a également contribué au recul des ventes. Durant ce trimestre, le propriétaire de Tim Hortons, Restaurant Brands International, a affiché un bénéfice du 1er trimestre en baisse de 8,8 % par rapport à la même période l’an dernier.

La société a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 135 M$ US pour le trimestre clos le 31 mars, comparativement à un profit de 148 M$ US un an plus tôt.