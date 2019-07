Une retraite méritée après 64 ans à coiffer des hommes

Un barbier montréalais de 84 ans a accroché ses ciseaux le week-end dernier après plus de six décennies de coiffure, de souvenirs et de clients satisfaits.

« Ça me fait quelque chose. Chacun t’apporte son bout de vie. On développe des amitiés », a confié Réal Lafrance, pendant son quart de travail du 25 juin. Ce dernier carburait au contact humain.

Mais après 64 ans de fiers services, le barbier a tout de même tiré sa révérence samedi, de son salon de coiffure masculine Jéhanne & Réal, sur la rue Jarry Est, dans le quartier Villeray.

« Je lui demandais souvent quand il allait prendre sa retraite. Il disait ne pas être prêt, racontait mercredi sa fille de 52 ans, Nathalie Lafrance. Il n’a pas manqué une journée et il aimait son métier. À un moment donné, il faut arrêter et profiter ! »

Passionné par son boulot, son paternel n’a jamais vraiment ralenti.

Ce dernier a entamé sa carrière dans le quartier en 1955, après un cours de six mois à l’école Moreau. À ses 20 ans, une coupe de cheveux coûtait 50 cents, se souvient-il. De nos jours, il chargeait près de 20 $ la tête.

Sa vie de barbier dans villeray

« Au départ, je ne pensais même pas aimer Villeray. Finalement, j’y ai passé toute ma carrière », lance-t-il, tout sourire, coiffant un client pour la dernière fois.

Depuis 1988, Bernard Deschamps fait religieusement rafraîchir sa coupe par le sympathique barbier, même s’il n’habite plus le coin depuis longtemps.

« La raison, c’est lui ! » lance le client fidèle, devenu confident.

« Faut croire qu’on fait l’affaire ! répond du tac au tac M. Lafrance, qui dit avoir coiffé des hommes pendant plus de 50 ans. On jase pas mal de voyages. J’ai beaucoup voyagé pour un barbier. »

Mis à part ses aventures outremer et sa marche quotidienne de 5 km, un élément essentiel trahit la longévité de l’octogénaire dans le domaine capillaire.

« On a gardé le cœur jeune », s’enorgueillit l’homme. Autrement, il se dit très « vieux jeu ». Au moment du passage du Journal, il portait un chandail bleu arborant une poche aux motifs de peignes et de ciseaux.

Son salon des 48 dernières années, orné de la traditionnelle enseigne bleue, blanc et rouge de barbier, plonge les visiteurs dans une autre époque.

Décor rustique

Ses chaises en cuir usé brun et noir, son mobilier en bois et son téléphone à roulette donnent à l’endroit une allure rustique. Sa radio, plus moderne, joue constamment du classique.

« Les clients disent qu’ils relaxent, ici », constate l’homme toujours vif d’esprit. Parmi ceux-ci, le plus populaire a été le boxeur montréalais Lucian Bute. Tout comme lui, Réal Lafrance garde la forme à sa manière.

« Le succès, c’est de bouger. Le corps humain est une belle machine, à condition de s’en occuper. »