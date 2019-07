BRUNET, André



À Montréal, le 2 juillet 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé André Brunet.Il laisse dans le deuil son épouse, Françoise St-Germain, de ses 62 dernières années, ses enfants Johanne (François Provençal), Sylvie et Martine, ses petits-enfants adorés, Marjorie, William, Flavie et Émile, sa soeur Françoise, son frère Raymond (Noëlla Fréchette), ses belles-soeurs Françoise Pesant (feu Fernand Brunet), Odile Paquette (feu Ronald St-Germain), Marguerite St-Germain (feu Nephtalie Paquette), ses beaux-frères Jean-Paul Burns (feu Aurore St-Germain), Jean-Guy St-Germain (Juliette Capuano) ainsi que plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie ce samedi 6 juillet 2019 de 9h à 14h à la:Les funérailles suivront à 14h en l'église de St-Roch-de-L'Achigan, et de là au cimetière du même lieu.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Réseau Rose. don.fondationduchudequebec.caLa famille tient à remercier sincèrement Marjorie pour ses bons soins et son dévouement exceptionnel ainsi que son neveu Réal qui a été là pratiquement tous les jours.