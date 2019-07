4 endroits à visiter pour un week-end dans le bas du fleuve

Vous avez envie de partir loin de la maison le temps d’un week-end et de vous sentir réellement en vacances? Parfois, il ne suffit pas d’aller si loin pour combler ce besoin. Notre Québec est riche en termes de destinations et le bas du fleuve en comprend plusieurs étonnantes! En voici quelques-unes...

1. Saint-Jean-Port-Joli

Quelques suggestions gourmandes : Pub Ras L’Bock, Bistro OK, La Libellule, Café Bonté Divine, Le Moule à Sucre, La Queue de Homard, Bar laitier Chouinard...

C’est l’arrêt à faire avant d’entamer votre périple dans le bas Saint-Laurent puisque le petit village fait partie de la région de Chaudière-Appalaches. C’est un village reconnu de par la créativité que l’on y trouve; sculptures, artisans, musées, danse, galeries, restaurants, micro-brasserie... Et surtout d’un calme thérapeutique.

2. Notre-Dame-du-Portage

Un petit paradis pour prendre du repos, c’est ici. Plus précisément, l’Auberge sur mer est à essayer pour son atmosphère paisible et quasiment exotique. Massages, repas, piscine, spa, soins; il faut prendre le temps de s’y arrêter!

3. Kamouraska

4. Le Bic

Un peu plus loin, dans la région de Rimouski, se trouve Le Bic. Si vous avez envie de voir de beaux paysages et de bouger un peu plus, le parc national du Bic est à découvrir. Vous pouvez d’ailleurs en profiter pour faire un peu de camping!