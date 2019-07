BOILEAU, Gilles



À Châteauguay, le 1er juillet 2019, à l'aube de ses 85 ans, est décédé M. Gilles Boileau, époux de Mme Severine Mastroluca.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Johanne (Yves) et Anne-Marie (Gilles), ses petits-enfants Nathalie, Benoit et Carl-Olivier, ses arrière-petits-enfants Jérémy, Elodie, Evan et Nathaniel, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 6 juillet de 14h30 à 17h30 et de 19h30 à 21h30 ainsi que le dimanche 7 juillet à compter de 10h, suivi d'une cérémonie à 11h30, en la chapelle du complexe.