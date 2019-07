La Croatie est une destination de plus en plus primée de par ses paysages paradisiaques. La Croatie est autant un endroit à visiter en famille, en couple et en amis. Bref, c’est une destination de rêve pour tout le monde. Voici donc 6 endroits à visiter en Croatie.

1. Dubrovnik

Shutterstock Une ville à absolument visiter! Les petits toits orangés sont à faire rêver ; c’est un peu comme la Grèce, mais version orangée. L’architecture est indescriptible ; c’est si romantique! C’est d’ailleurs dans cette ville que l’on retrouve plusieurs lieux de tournage de la populaire série Game of Thrones.

2. L’île de Hvar

Shutterstock Hvar est une ville plus fréquentée par les jeunes voyageurs puisqu’on y retrouve beaucoup de clubs. Toutefois, si vous êtes à la recherche d’animations et d’aventures durant votre voyage, c’est l’endroit idéal pour s’arrêter 2 jours et fêter.

3. Les petites îles : Zlarin, Prvić, Brač

Shutterstock À la recherche de calme et de silence? Ces îles sauront vous combler. Ici, c’est le calme absolu ; passer des journées à se baigner, à faire de la plage, écouter de la musique et lire des livres. Des îles de qualités pour les jeunes familles.

4. Le parc national de Krka et les lacs Plitvice

Shutterstock Parc national de Krka : Ici, vous aurez droit à des piscines naturelles, quoi demander de plus?

Shutterstock

Les lacs Plitvice : De l’eau turquoise comme vous n’en aurez jamais vu. L’environnement est à couper le souffle. Attention, la baignade est maintenant interdite afin de préserver la faune et la flore.

5. Zagreb

Vous arrêter dans la Capitale de la Croatie ne peut être que bénéfique à votre culture; musée, cafés et bien d’autres.

6. Zadar