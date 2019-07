Il est facile de se laisser aller en vacances et de ne pas faire attention aux dépenses. Toutefois, à votre arrivée, vous risquez d’avoir de mauvaises surprises. Il est donc préférable de bien prévoir et ainsi de minimiser des dépenses inutiles. Voici donc 7 astuces pour économiser lors de votre prochain voyage.

1. Bien choisir le moment de votre voyage

Shutterstock

Si vous pouvez le faire, essayez de sélectionner des périodes dans l’année étant moins achalandées. Les prix sont beaucoup moins élevés et ça vaut le coup d’attendre. Il est certain que durant le temps des fêtes et lors de la semaine de la relâche, votre voyage sera dispendieux.