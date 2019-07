CHAMPAGNE, Monique



Au centre d'hébergement de La Prairie, le 2 juillet 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Monique Champagne, épouse de feu Alfred Garceau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (Marc), Louise, Nicole (Marcel), Hélène (Jean-Louis) et Pierre (Mélissa), ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que d'autres parents et amis.Elle a été confiée auSAINT-CONSTANT, QC J5A 2G9Tel: 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le dimanche 7 juillet de 11h à 16h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, la famille vous invite à faire un don à la Société Alzheimer.