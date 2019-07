Agenda du week-end

Montréal Complètement Cirque

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Jusqu’au 14 juillet, Montréal Complètement Cirque nous comble de spectacles, de performances et de clowns. La rue Saint-Denis (entre Sherbrooke et De ­Maisonneuve) et les Jardins ­Gamelin proposent plusieurs événements et ­spectacles gratuits, mais plusieurs autres acrobaties seront aussi présentées dans divers quartiers de la ville, dont Saint-Henri, Verdun, ­Longueuil, Mercier, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Saint-­Léonard, de même qu’au Parc ­olympique, à Pointe-à-­Callières, et bien sûr à la TOHU. Consultez la programmation. Gratuits et payants. Des passes sont disponibles.

Au pied du mont Royal

Photo courtoisie, Concerts au pied du Mont Royal

Jusqu’au 8 août, tous les ­jeudis, au pied du Mont-Royal (près du monument George-Étienne-­Cartier), les mélomanes auront du plaisir à entendre des concerts de différents ensembles musicaux : le 11 juillet, Au son de la flûte, le 18, Les cuivres sont à l’honneur, le 1er août, Une soirée de saxophone, le 8 août, Harmonie Laval. On apporte sa chaise si on le souhaite. Gratuit.

Festival Diapason

Photo courtoisie, Shanti Loiselle

Jusqu’à dimanche, 19 h, ce festival de musique indépendante de Laval accueille plusieurs artistes dont Koriass, Safia Nolin, Beyries, Mara Tremblay, Salomé Leclerc, Réglisse Noire, Marie Claudel, le groupe Alaclair ensemble, Julie Dorion, Alex Burger, Émilie Kahn et plusieurs autres. Ça se passe à Sainte-Rose. Les spectacles sur deux sites sont gratuits ; les spectacles sur pontons sont payants. On achète ses billets en ligne. Pas de chaises !

Grand Montréal Comique

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Dimanche, 21 h, à l’Île-des-Moulins à Terrebonne, Jérémy Demay ­animera un spectacle extérieur gratuit. Durant le week-end, à Montréal et à Terrebonne, on peut assister à plusieurs spectacles comiques : Maxime Martin, Jay Du Temple et David Beaucage, l’Équipe nationale de stand-up du Québec, etc.

Festiculture Rivière

Photo Facebook, Culture et bibliothèques Arrondissement de RDP PAT

Samedi et dimanche, de 13 h à 16 h, au parc Armand-Bombardier, dans Rivière-des-Prairies, toutes les familles sont invitées à une grande fête en hommage aux résidents du quartier : marionnettes, jeux pour tout-petits, musique, mets d’ici et d’ailleurs, ateliers, etc. Samedi à 19 h, Andrée Watters, Gaya et Elizabeth Blouin-Brathwaite vous feront vivre une soirée endiablée.