Bénévaleur inestimable

Il y a quelque chose dans votre esprit, dans votre âme et dans votre cœur que les autres n’ont pas. Hier, à l’hôpital Charles-Le Moyne où Manon recevait ses derniers traitements en oncologie, je vous observais, Madame, dans votre grand sarrau jaune, nous indiquant en outre que vous êtes une bénévole. Il vous allait à merveille.

Qu’au matin, avec votre bonté, votre générosité, votre bienveillance, vous soyez partie de chez vous au travers de la circulation pour venir offrir votre sourire, votre soutien, de l’aide et du réconfort dans un hôpital, est-ce que vous réalisez quelle grande et incroyable personne, quel être humain précieux vous êtes ? On ne vous a rien demandé et on ne vous récompensera probablement jamais, mais vous étiez là et je sais que vous reviendrez demain ou la semaine prochaine.

MERCI DANS LE TAPIS

Vous n’avez pas choisi la meilleure ambiance pour votre don de soi, pour ce dévouement. Vous êtes débarquée parmi ceux qui sont affaiblis, ceux qui ont peur, qui ont mal. À votre façon, par compassion et avec une sympathie exemplaire, vous ajoutez de la lumière au bout du tunnel, vous chassez le désespoir, vous devenez de l’encouragement à l’état pur.

À tous les bénévoles, à tous les sarraus jaunes, à tous ces grands cœurs qui prennent la peine d’aller tendre affectueusement la main à des gens que vous ne connaissez même pas, vous êtes des demi-dieux.

Je me permets un immense câlin, Madame. Je vous crie un merci gros comme l’hôpital.

À une prochaine fois.

METTONS

Tout ce qui manquait à l’offre hostile de Bergevin c’est de l’hostilité.

À l’école, Donald Trump a recommencé sa garderie trois fois.

Mon compte de banque est tellement fatigué que mes relevés sont assis.

À la naissance, le nain est de taille normale. C’est en grandissant qu’il rapetisse.

Décès de l’inventeur du bouton snooze. Ses funérailles auront lieu demain à 3 h, 3 h 9, 3 h 18 et 3 h 27.

À DEMAIN

Vive le vent... vive le vent... vive le vendredi.